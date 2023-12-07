ЦОДД предупредил о пробках в Москве вечером 7 декабря
В Москве вечером 7 декабря спрогнозировали возможные пробки, автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе идет в рабочем режиме, передал «Дептранс. Оперативно».
«В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее со скоростью - 26 километров в час», - передали в ведомстве.
Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, МКАД в районе Варшавского шоссе и Ленинградском шоссе.
«Вечером ожидаются затруднения движения в цетральной части города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и ТТК», - спрогнозировали в дептрансе.
В Москве ожидаются слабый снег и туманы , которые повлияют на дорожную ситуацию. Для поездок жителям и гостям столицы рекомендовали выбрать общественный транспорт.