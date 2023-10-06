Число зарегистрировавшихся в приложении «Московский транспорт» превысило 1,5 млн человек

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В ведомстве уточнили, что зарегистрированным в приложении пользователям доступны такие функции, как аренда самокатов и автомобилей, оплата парковки, подача обращений в дептранс или в чат-бота Александра, пополнение транспортной карты, возможность оставлять комментарии и обращаться в техподдержку.

«Скоро мы выпустим обновление. Например, в нем появится функция напоминания - так вы не пропустите свою остановку», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Ранее стало известно о том, что около 900 миллионов поездок на общественном транспорте москвичи совершили с начала года, что на 7% больше, чем в предыдущем году.