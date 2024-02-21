Число грузовых беспилотников на М-11 «Нева» увеличат до 43

Замминистра выступил на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас на трассе перемещается девять транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что шесть грузовых беспилотников принадлежат КамАЗу, еще три - «Сберавтотеху». В общей сложности они прошли 1,8 миллиона километров. Баканов напомнил, что с 19 января до конца 2024 года на трассе М-11 действует бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее рассказал, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Северной столицей будут ходить каждые 10-15 минут. Время в пути составит два часа 15 минут.