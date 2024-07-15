15 июля 2024, 14:15

«Честно, нет сил». Гигантский затор на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео

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Огромные пробки копятся на подъездах к Крымскому мосту с самого утра 15 июля. По данным оперштаба республики на 13:00, в очереди со стороны Тамани стояли 1250 машин. Ожидать автомобилистам, по примерным прогнозам, придется свыше трех часов.

Актуальные данные о заторах на подъездах к переправе публикуют каждый час и в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В 09:00 в очереди со стороны Тамани было 1400 машин. Ждать приходилось около четырех часов. Со стороны Керчи ожидали 350 автомобилей.

В 10:00 со стороны Тамани стояли 1350 транспортных средств. Со стороны Керчи - 240.

Еще через час количество машин в очереди со стороны Тамани снизилось до 1250, со стороны Керчи оставалось тем же.

В полдень со стороны Тамани в пробке стояли 1240 машин, со стороны Керчи - 270.

По данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди находятся 1100 автомобилей и 325 - со стороны Керчи.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания - около часа, уточнили в оперштабе Крыма.

Большой затор из машин снял на видео один из ожидающих своей очереди водителей. По его словам, в пробке он стоит с 10:20.

«Честно, нет сил все описывать», - поделился автомобилист.

Крымский мост Пробки
11 июля 2024, 14:30
«Лазейки всегда найдутся». Россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет
Freepik
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Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что отечественный рынок может лишиться автомобилей и комплектующих из Китая. Якобы поставки могут прекратиться по причине блокировки расчетов с китайскими банками. Последние отказываются работать с россиянами из-за риска вторичных санкций США. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал 360.ru, как обстоят дела на самом деле.

«Проблем с привозом китайских автомобилей нет. Рынок и так перенасыщен. У официальных и неофициальных дилеров много машин на складах», - рассказал собеседник 360.ru.

Что касается автозапчастей, то, по словам Кисенкова, здесь наблюдается некий дефицит. Связан он с тем, что у нас пока не сформирован до конца рынок комплектующих, необходимых в большом количестве.

«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», - обнадежил он.

В конце собеседник 360.ru добавил, что в ближайшем будущем китайские автомобили подорожают минимум на 20%.

В то же время сейчас в России наблюдается дефицит машин с пробегом.

Связано это с тем, что владельцы корейских и японских автомобилей не хотят их продавать и пересаживаться на китайские машины.

США Банки Блокировки Санкции Россия Машины Китай
10 июля 2024, 14:10
Дума поддержала закон о штрафах для электросамокатчиков
Global Look Press
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Госдума одобрила в I чтении законопроект о штрафах за нарушения ПДД на электросамокатах. Он также распространяется на лиц, использующих электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности.

Например, за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения смогут оштрафовать на 20-30 тысяч рублей.

За превышение скорости пользователей накажут на сумму от 500 до пяти тысяч рублей, а за езду на одном самокате нескольких человек или перевозку детей штраф составит до трех и пяти тысяч рублей. Санкции также предусмотрели за оставление места происшествия.

Аварии с участием электросамокатов стали большой проблемой во всей России. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет. Особую опасность представляют курьеры , передвигающиеся на СИМ. Ранее доставщик на электросамокате сбил женщину в Петербурге и скрылся. Пострадавшая попала в реанимацию.

Штрафы Дети Законы ПДД Санкции Россия Курьеры Электросамокаты
10 июля 2024, 14:07
«Это большой вопрос». Самокатчиков-нарушителей призвали строго не наказывать
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На этой неделе Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД велосипедистами и водителями электросамокатов. В частности, за ряд нарушений предложили ввести крупные штрафы. К чему это может привести, рассказал 360.ru руководитель Центра индивидуальной мобильности Михаил Денисов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число ДТП с участием электросамокатов постоянно растет, и каждое подобное происшествие вызывает широкий резонанс в обществе.

В частности, штрафы предложили ввести за превышение скорости, оставление места ДТП, неправильное движение по проезжей части, например, по встречной полосе, а также пьяное вождение и отказ от медосвидетельствования.

«Любые злостные нарушения должны караться, это совершенно точно. А вот какими будут эти нарушения - это большой вопрос», - заявил Денисов.

По его словам, большинство электросамокатчиков водят аккуратно, но немногочисленным нарушителям следует задуматься.

В то же время он предложил уточнить пункт о нетрезвом вождении.

«Электросамокат не настолько быстроходное средство передвижения, чтобы при малой доле алкоголя в крови можно было говорить о том, что это опасно», - высказался собеседник 360.ru.

Также он добавил, что езда вдвоем на одном самокате является нарушением, только если он не приспособлен для этого.

Ранее Ассоциация операторов микромобильности сообщила, что жара никак не влияет на безопасность поездок на электросамокатах.

Электросамокаты
09 июля 2024, 16:18
Глава Минпромторга призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет
Global Look Press
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России нужен собственный самолет для дальнемагистральных перевозок. При этом опираться можно на наработки по семейству Ил-96. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По его словам, ближне- и среднемагистральные самолеты, такие как SSJ или МС-21, не покрывают примерно 15% перевозок. При этом у России есть Ил-96, который при должной модернизации способен взять на себя эти функции.

«И, несомненно, это самолет, на который мы должны опираться. Уверен, что эту работу мы доведем до конца», - сказал он.

В мае правительство России утвердило план , по которому до 2030 года авиаперевозчики получат 990 самолетов отечественного производства.

В январе председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал постройку за шесть лет более 600 лайнеров, полностью состоящих из российских компонентов.

Самолеты

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