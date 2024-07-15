«Честно, нет сил». Гигантский затор на подъезде к Крымскому мосту сняли на видео

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Актуальные данные о заторах на подъездах к переправе публикуют каждый час и в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

В 09:00 в очереди со стороны Тамани было 1400 машин. Ждать приходилось около четырех часов. Со стороны Керчи ожидали 350 автомобилей.

В 10:00 со стороны Тамани стояли 1350 транспортных средств. Со стороны Керчи - 240.

Еще через час количество машин в очереди со стороны Тамани снизилось до 1250, со стороны Керчи оставалось тем же.

В полдень со стороны Тамани в пробке стояли 1240 машин, со стороны Керчи - 270.

По данным на 14:00, со стороны Тамани в очереди находятся 1100 автомобилей и 325 - со стороны Керчи.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания - около часа, уточнили в оперштабе Крыма.

Большой затор из машин снял на видео один из ожидающих своей очереди водителей. По его словам, в пробке он стоит с 10:20.

«Честно, нет сил все описывать», - поделился автомобилист.