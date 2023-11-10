Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве

«Кукурузник» с тремя людьми на борту пропал на Чукотке

Легкий самолет Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал на Чукотке. Он летел из Певека в АС Полярный и обратно с тремя людьми на борту, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет, известный как «кукурузник», вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и в какой-то момент перестал выходить на связь. Координаты воздушного судна неизвестны. Ан-2 принадлежал компании «Стриж Авиа». На его борту находились три человека, в том числе один пассажир.

В Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах, где расположен Певек, объявили предупреждение из-за сильного ветра порывами до 23-28 метров в секунду.

МЧС Чукотки предупредило о возможных сбоях электроснабжения, работы ЖКХ и обрушении конструкций. Исчезновение самолета спасатели не комментировали.

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Именно там его видели в последний раз.