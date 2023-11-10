10 ноября 2023, 16:12

Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве

РИА «Новости»
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На северном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По его информации человек оказался на путях. Данных о его состоянии и причинах произошедшего нет Сейчас движение поездов начали постепенно восстанавливать.

Вчера человек упал на железнодорожные пути на Курском вокзале в Москве. В результате он скончался.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
10 ноября 2023, 15:29
Дорожную разметку поменяли на семи улицах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) изменили разметку на семи улицах Москвы. Это увеличило пропускную способность и позволило создать дополнительные маршруты, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать движение в городе. Одна из эффективных и быстрых мер - переразметка. Она позволяет повысить пропускную способность дорог без строительных работ. В этом году организовали десять новых поворотов и разворотов, благодаря чему автомобилисты экономят время в пути», - подчеркнул он.

Работы провели на Мосфильмовской улице, Мичуринском проспекте, Озерной улице, Воробьевском шоссе, Вешняковской улице, Смоленской набережной и Профсоюзной улице.

За девять месяцев текущего года ЦОДД уже реализовало 175 проектов по переразметке, в том числе в Московской области, для улучшения условий движения транспорта в городе. Например, девять участков дорог общей площадью более 55 тысяч квадратных метров отремонтировали в Щелкове с начала года. Там обустроили новые автомобильные полосы и тротуары.

Дороги Москва 2023 Максим Ликсутов
10 ноября 2023, 14:15
Более 200 авто Москвич 3 передали столичной полиции по поручению Собянина
Дептранс Москвы
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Сегодня по поручению мэра столицы Сергея Собянина сотрудники полиции получили 206 автомобилей модели Москвич 3. Качественные машины помогут улучшить безопасность в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Правительство Москвы закупило и передало 206 городских кроссоверов Москвич 3 столичным полицейским. Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе этих авто», - подчеркнул он.

На машины нанесли специальные цветографические оклейки, оборудовали их сигнальной установкой и системой видеонаблюдения.

Москвич 3 уже используют в такси, каршеринге, здравоохранении. На нем также ездят в ЦОДД, АМПП, московском метрополитене, Росреестре, Росгвардии, ФСИН, ФСО и других ведомствах.

Ранее автопарк городского округа Химки пополнился современными автобусами. Новые транспортные средства вышли на маршруты № 27 «станция Химки - Новогорск», № 28 «Химки - больница № 118», № 50 «Подрезково - Новогорск», № 343 «Новогорск - метро Речной вокзал» и № 434 «Детская поликлиника - Новогорск».

Машины Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
10 ноября 2023, 07:50
«Кукурузник» с тремя людьми на борту пропал на Чукотке
РИА «Новости»
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Легкий самолет Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал на Чукотке. Он летел из Певека в АС Полярный и обратно с тремя людьми на борту, сообщил Telegram-канал «112».

Самолет, известный как «кукурузник», вылетел по маршруту Певек - АС Полярный - Певек и в какой-то момент перестал выходить на связь. Координаты воздушного судна неизвестны. Ан-2 принадлежал компании «Стриж Авиа». На его борту находились три человека, в том числе один пассажир.

В Анадырском, Провиденском, Эгвекинот и Чукотском округах, где расположен Певек, объявили предупреждение из-за сильного ветра порывами до 23-28 метров в секунду.

МЧС Чукотки предупредило о возможных сбоях электроснабжения, работы ЖКХ и обрушении конструкций. Исчезновение самолета спасатели не комментировали.

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный. Именно там его видели в последний раз.

Авиация Самолеты
09 ноября 2023, 17:29
Подъездные дороги построят рядом с ж/д станцией Санино в Новой Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новые улицы протянутся от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Все они расположатся у железнодорожной станции Санино, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Также запланировано формирование отстойно-разворотной площадки. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе», - добавил он.

Для удобства жителей обустроят тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме этого, для автомобилистов обустроят парковку, для таксистов - отдельные карманы, а для пассажиров наземного транспорта - остановочные павильоны.

Ранее вблизи железнодорожной станции Удельная в Раменском открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сделав путь через железную дорогу удобным и безопасным.

Строительство Дороги Москва 2023 Андрей Бочкарев

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