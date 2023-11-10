Человек упал на пути на Замоскворецкой линии метро в Москве

Сегодня по поручению мэра столицы Сергея Собянина сотрудники полиции получили 206 автомобилей модели Москвич 3. Качественные машины помогут улучшить безопасность в городе. Об этом в Telegram-канале сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Правительство Москвы закупило и передало 206 городских кроссоверов Москвич 3 столичным полицейским. Надежность и доступность обслуживания стали главными факторами при выборе этих авто», - подчеркнул он.
На машины нанесли специальные цветографические оклейки, оборудовали их сигнальной установкой и системой видеонаблюдения.
Москвич 3 уже используют в такси, каршеринге, здравоохранении. На нем также ездят в ЦОДД, АМПП, московском метрополитене, Росреестре, Росгвардии, ФСИН, ФСО и других ведомствах.
Ранее автопарк городского округа Химки пополнился современными автобусами. Новые транспортные средства вышли на маршруты № 27 «станция Химки - Новогорск», № 28 «Химки - больница № 118», № 50 «Подрезково - Новогорск», № 343 «Новогорск - метро Речной вокзал» и № 434 «Детская поликлиника - Новогорск».