Человек упал на пути на станции метро «Театральная» в Москве

Как рассказали в Telegram-канале Дептранса столицы, на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Похожий случай произошел 13 ноября. Пассажир на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы. В связи с этим тоже увеличили интервалы движения составов. Также подобное происшествие случилось 10 ноября, на Замоскворецкой линии. Когда пассажира подняли на платформу, то движение поездов быстро восстановили.

Ранее в Москве эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре. Как сообщил источник «360», происшествие случилось на Новом Арбате.