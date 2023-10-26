Человек попал на пути фиолетовой ветки метро Москвы

Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве

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В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро России. Победителем стал Павел Ткач, который работает на БКЛ. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ткач занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов электропоезда метро. Свои умения действовать в разных ситуациях показали машинисты из семи городов страны.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что соревнования прошли на федеральном уровне в первый раз. До этого лучших машинистов выбирали в рамках региона.

«Мы рады, что такое масштабное мероприятие состоялось на базе Московского метрополитена. Один из наших приоритетов - профессиональное развитие сотрудников и повышение уровня обслуживания пассажиров», - добавил он.

Ликсутов также подчеркнул, что соревнования не только мотивируют машинистов улучшать профессиональные качества, но и дают возможность обменяться опытом с единомышленниками и коллегами.

Ранее стало известно, что Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве.