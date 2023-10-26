Человек попал на пути фиолетовой ветки метро Москвы
Утром 26 октября на участке Таганско-Краснопресненской линии приостанавливали движение поездов. Причиной сбоя стало падение человека на пути, сообщил Дептранс Москвы.
Сначала власти объявили о сбое графика - на северо-западном участке фиолетовой линии увеличили интервалы движения поездов. Затем движение приостановили.
«Нет движения поездов от „Спартака“ до „Улицы 1905 года“ из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - заявили в департаменте.
К 06:40 движение перезапустили. Поезда начали вводить в прежний график.