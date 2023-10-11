Часть станций на салатовой ветке метро в Москве временно закрыли после столкновения поездов

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В ведомстве уточнили , что автомобильное движение в районе станции метро «Печатники» осталось рабочим. Для свободного проезда автобусов компенсационного маршрута КМ временно закрыли поворот с улицы Шоссейная на улицу Полбина.

Для обеспечения безопасности и свободного проезда автобусов КМ на месте начали работу пять экипажей дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники помогут регулировать движение и обеспечат приоритет автобусам.

Службы метрополитена пообещали предпринять все необходимые меры для быстрого восстановления движения на данном участке. У станции дежурят кареты скорой помощи и машины МЧС.

Ранее стало известно о том, что около 800 человек вывели на поверхность после столкновения поездов в московском метро. Два поезда столкнулись на станции «Печатники» около 10:30. Известно о трех пострадавших.