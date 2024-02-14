Часть межрегиональных автобусных рейсов в Москве переведут на автовокзал «Красногвардейский»

«Востребованность современного автовокзала Красногвардейский растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы», - поделился он.

Автовокзал «Красногвардейский» открыли в конце декабря 2023 года. Он стал пятым современным автовокзалом в Москве и способен обслуживать до четырех тысяч пассажиров в сутки. Отсюда выезжают автобусы в 30 городов, среди которых Тула, Орел, Липецк, Тамбов, Белгород и другие.

В здании автовокзала оборудовали зал ожидания, комнату матери и ребенка, камеру хранения багажа, а также здесь появились кафе, вендинговые автоматы и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для пассажиров обустроили восемь полулежачих мест и встроили в сиденья разъемы для зарядки мобильных устройств.

Ранее на общественном транспорте в Москве обновили боковые экраны. Теперь они показывают текущую остановку, четыре следующие станции и пересадку на другие виды транспорта.