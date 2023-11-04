Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим авиакомпаниям

Отечественный автопром против китайского. Россияне выбрали Lada

Продажи новых автомобилей в России выросли в 2,6 раза. АвтоВАЗ в этом году поставил на российский рынок на 60% больше машин, чем в прошлом году, согласно аналитике «Автостата». Автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», с чем это связано и почему россияне предпочитают отечественные автомобили.

Эксперт отметил, что российские автомобили немного дешевле китайских. Также это может быть связано с неразвитой сетью автосервисов китайского автопрома в регионах.

«У АвтоВАЗа свои базы в определенных местах, десятилетиями созданы, поэтому там обслуживание полегче немножко», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили массово пришли на российский рынок недавно, и оказалось, что у КНР очень много брендов - от эконом до премиум класса. Автоэксперт заявил, что есть китайские машины, которые качеством превосходят Mercedes или Maybach. Многие россияне это поняли и стали «пересаживаться» на китайские премиум автомобили и остались довольны.

«В Китае есть автомобили, у которых цена и качество соответствует середине. Есть такие, где цена высокая, ну и качество высокое. А есть бренды, которые стоят недорого, и по качеству соответствуют», - пояснил Лигачев.

Китайские автомобили «интереснее» по комплектации, отметил автоэксперт. Отечественный автопром «так пока не может».

В России с ноября поступит в продажу китайский семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. От своего предшественника новинка от Chery отличается программным обеспечением, расширенными опциями и экстерьером.