Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим авиакомпаниям
Часть допусков «Уральских авиалиний» к международным рейсам временно передали другим перевозчикам, пока авиакомпания не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией. Об этом свидетельствует информация Росавиации по допуску на зарубежные рейсы.
«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией „Уральские авиалинии“ трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», - сказано в приказе.
Речь идет о допуске на маршруты в Азербайджан, Казахстан, Китай и ряд других стран. Права на международные перелеты могут передать «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air.
Самолеты Государственной транспортной лизинговой компании при полетах за границу рискуют попасть под арест , предупредила Росавиация. Исключением стали рейсы в Турцию и Белоруссию. Угроза ареста касается самолетов Airbus и Boeing, принадлежащих структурам ГТЛК.