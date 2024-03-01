Цены сдулись. Нужно ли россиянам запасаться премиальными шинами

«Если говорить о серьезных размерах резины - от 18 дюймов и выше, - то речь идет о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран. Все это ведет к тому, что подобная продукция дешеветь не будет - только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска», - пояснил специалист.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут «переобуваться». Поэтому, если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной, и, скорее всего, цены на нее будут расти, пояснил Баканов.

Отечественные автозаводы при выпуске шин в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют большинство автомобилистов. Таким образом отечественная продукция может еще больше подешеветь, резюмировал эксперт.

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин ранее напомнил, что всесезонные шины лучше использовать в регионах с мягким климатом, где нет наледи.