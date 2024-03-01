01 марта 2024, 20:28

Цены сдулись. Нужно ли россиянам запасаться премиальными шинами

РИА «Новости»
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Премиальная резина для легковых автомобилей подорожала в России за год на 34%, а стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Российские шинные заводы прежде всего ориентированы на дешевые модели покрышек массового сегмента, рассказал «360» автомобильный журналист Петр Баканов.

«Если говорить о серьезных размерах резины - от 18 дюймов и выше, - то речь идет о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран. Все это ведет к тому, что подобная продукция дешеветь не будет - только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска», - пояснил специалист.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут «переобуваться». Поэтому, если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной, и, скорее всего, цены на нее будут расти, пояснил Баканов.

Отечественные автозаводы при выпуске шин в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют большинство автомобилистов. Таким образом отечественная продукция может еще больше подешеветь, резюмировал эксперт.

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин ранее напомнил, что всесезонные шины лучше использовать в регионах с мягким климатом, где нет наледи.

Модели Россия Машины Заводы
01 марта 2024, 08:23
Первые поставки импортозамещенных «Суперджетов» отложили из-за испытаний
РИА «Новости»
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Авиакомпании получат первые импортозамещенные самолеты SJ-100 с российским двигателем ПД-8 не раньше 2026 года. Сроки сертификации сдвинули ради доработок и испытаний, сообщили «Известия».

Представитель Ростеха сообщил, что сертификацию самолета проведут в 2025 году, а поставки начнут в 2026 году. По его словам, такие сроки закладывали в программу изначально.

Советник руководителя Росавиации Артем Кореняко объяснил, что почти два года назад решили ускориться и сертифицировать «Суперджет» с двигателем ПД-8 в декабре 2023 года. Однако по объективным причинам планы снова скорректировали. По словам специалиста, разработчикам потребовалось больше времени на создание абсолютно новых систем и компетенций, полноценные испытания, запуск серийного производства.

В конце декабря испытания показали, что двигатель нужно доработать, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации. В 2026 году авиакомпаниям передадут 30 самолетов. Из них 16 уже находятся в разной степени готовности.

Тестирование опытного образца SJ-100 сняли на видео. Его провели в середине 2023 года.

Авиация Самолет SSJ-100 Самолеты Импортозамещение
01 марта 2024, 01:23
Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета в небе над Атлантикой
РИА «Новости»
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Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, был вынужден экстренно сесть в Бостоне из-за серьезной поломки. Газета Daily Mail сообщила, что у самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне. Пассажирам рейса предоставили места в гостинице. Продолжить путешествие они смогут на следующий день.

На прошлой неделе Boeing авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Бостон, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета.

Ранее Boeing 737-800, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту.

Авиация Путешествия Нью-Йорк Самолеты Boeing Авиакомпании
29 февраля 2024, 16:35
Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт был приурочен ко дню рождения БКЛ, который отметят 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории московского метрополитена: открыли самую длинная кольцевая линия метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», - сказала певица перед выступлением.

В течении практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Концерты Метро Метро Москвы Москва
29 февраля 2024, 16:18
Названы сроки запуска ВСМ в России
РИА «Новости»
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Трассировку высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург утвердили, поэтому через пять лет по ней могут запустить поезда. Об этом заявили вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привело РИА «Новости».

Он пояснил, что источники финансирования определили, сейчас дорабатываются юридические и организационные моменты. Само проектирование трассы уже началось.

«Срок примерно от идеи до запуска около пяти лет, считаем с 2024 года пять лет», - заметил Хуснуллин.

Путин ранее заявил, что первый маршрут ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем магистраль проложат через Казань, Ростов-на-Дону, а также в сторону побережья Черного моря.

Для реализации такого масштабного проекта задействуют передовые разработки, в том числе машиностроении и связи. В Минфине назвали строительство ВСМ важным инвестиционным проектом.

Строительство Дороги Поезда Владимир Путин Деньги Послание Путина Федеральному собранию 2024

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