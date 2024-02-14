Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге снова стал госсобственностью
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад передали АвтоВАЗу, вновь стал собственностью подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Об этом сообщил РБК.
По предварительным данным, передачу предприятия государственному институту одобрили на фоне существующих санкционных рисков. Вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин отметил, что «теперь это самостоятельная заводская единица».
Японский автоконцерн Nissan в 2022 году продал завод в Петербурге подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства АвтоВАЗу, писали «Известия». Сейчас экс-завод Nissan называется «Автозавод Санкт-Петербург».
Ранее стало известно, что в первом полугодии на российском рынке появятся несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite. Их выпустит «Автозавод Санкт-Петербург».