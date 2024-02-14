Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге снова стал госсобственностью

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Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости», такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

В ходе выступления на заседании правления он подчеркнул, что в прошлом году жертвами аварий на переездах стали 54 человека, а общее количество ДТП на путях выросло до 245 случаев.

В пресс-службе компании подтвердили инициативу руководителя по введению обязательной уголовной ответственности для водителей машин.

Там добавили, что также выступили за ужесточение административного наказания для автомобилистов, нарушающих правила поведения при проезде железной дороги.

В частности, речь идет об увеличение сроков лишения прав: минимальный - до шести месяцев, максимальный - до года и до двух лет - за повторное нарушение.

«Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - подчеркнули в компании.

Там пояснили, что речь идет не только о пассажирах поездов, но железнодорожниках, сопровождающих грузовые составы.

В пресс-службе добавили, что нарушение правил на путях несут повышенную опасность, поэтому наказание необходимо ужесточить.

В середине декабря прошлого года, проходящая через городской округ Домодедово электричка, снесла застрявший на путях переезда большегруз. До столкновения из кабины успели выбежать несколько мужчин.

Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости» , такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.