Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит новые машины под брендом Xcite

Несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite выпустит в первом полугодии на российский рынок «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее производство Nissan). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил « Интерфакс».

На производстве заявили, что первую партию из нескольких тысяч машин уже собрали. Сейчас идет работа для накопления парка. Начало продаж запланировали на весну 2024 года для чего ведут переговоры с крупнейшими дилерскими сетями.

В фирме подчеркнули, что на рынок представят сразу несколько моделей, созданных в партнерстве с иностранными автопроизводителями.

«Это позволит предоставить больший выбор на рынке новых автомобилей в России, снова вывести автомобильный сектор производства в регионе на высокий уровень, сохранить и приумножить рабочие места», - заявили в пресс-службе.

Подробностей о модельном ряде и какие именно иностранные компании стали партнерами автомобильного холдинга, в фирме не раскрыли.

Японский автоконцерн Nissan продал петербургский завод за символическую стоимость подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства «АвтоВАЗу».

После запуска на площадке началась сборка кроссовера Lada X-Cross 5.

В январе «АвтоВАЗ» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда X. Под этой торговой маркой компания готова выпускать беспилотные и электрические машины, а также автомобили на водородном топливе. По данным СМИ, запуск производства начнется на заводе в Санкт-Петербурге.