04 января 2025, 15:19

Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа двигателя

РИА «Новости»
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Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эль-Шейха сразу после вылета стал отказ двигателя. Это следует из релиза пресс-службы перевозчика, который оказался в распоряжении 360.ru.

Там говорится, что у вылетевшего из египетского аэропорта в Екатеринбург самолета при наборе высоты сработала сигнализация о неисправности первого двигателя. Пилоты решили вернутся в аэропорт вылета, где благополучно приземлились.

«Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем», - говорится в сообщении пресс-службы.

Для выполнения рейса авиакомпания подготовила резервный борт. Ожидающих возвращения домой пассажиров разместили в отелях.

По данным Министерства гражданской авиации Египта, на борту совершившего экстренную посадку самолета находились 236 пассажиров.

Уральские авиалинии Египет Самолеты Екатеринбург Авиакомпании
04 января 2025, 08:50
Появилось видео из экстренно севшего в Шарм-эш-Шейхе самолета
РИА «Новости»
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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Шарм-эш-Шейхе, старались сохранять спокойствие. Кадры, снятые на борту воздушного судна, оказались в распоряжении 360.ru.

«Во время посадки вы должны принять безопасную позу. При посадке может быть несколько ударов, оставайтесь в безопасной позе до новых команд», - инструктировали людей бортпроводники.

Пассажиры эмоционально переговаривались между собой, но оставались на местах, внимательно слушали инструктаж и отрабатывали позу для посадки.

На борту находились 236 человек. Через 10 минут после взлета на воздушном судне, следовавшем в Екатеринбург, прозвучала сигнализация об отказе двигателя. Экипаж принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Египте, никто не пострадал.

Пассажиров отправят в Екатеринбург резервным бортом. Сейчас они ожидают вылета.

Уральские авиалинии Видео Самолеты
03 января 2025, 17:22
Авиакомпания Flydubai отменила полеты из Сочи и Минвод
Global Look Press
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Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод до конца новогодних праздников. Туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», - пояснили в туристической компании Space Travel.

Об отмене рейсов в принадлежащей ОАЭ авиакомпании Flydubai заговорили еще в конце декабря. Лоукостер отменил полеты до 3 января после крушения самолета Embraer 190 под Актау. Теперь ограничения решили продлить.

Также после авиакатастрофы полеты в Россию временно приостановила израильская авиакомпания El Al. В руководстве пассажирского перевозчика отметили, что решение пересмотрят при повторной оценке ситуации и появлении новых сведений.

Сочи Авиакомпании Крушение самолета в Актау
02 января 2025, 12:12
Новые тарифы на проезд в общественном транспорте ввели в Москве
РИА «Новости»
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Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы выступили в силу 2 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Самой выгодной осталась разовая поездка по биометрии в 59 рублей. Оплата проезда по карте «Тройка» обойдется в 63 рубля, а по банковской карте - в 70 рублей.

Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля. Общая стоимость проездного на 30 дней составит от 3070 рублей за базовые зоны до 3750 рублей за зоны с пригородом. Абонемент на 90 дней можно приобрести за сумму от 7,4 до 9,6 тысячи рублей, а стоимость на год составит от 22 до 28 тысяч рублей.

Пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными. В ведомстве подчеркнули, что средства от индексации тарифов направят на развитие столичного транспорта.

Отмену оплаты парковок на улицах Москвы ввели до конца новогодних праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что эта мера не касается парковок со шлагбаумами, которые продолжат работать платно.

Автобусы Дептранс Москвы Москва
01 января 2025, 01:03
Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права в 2025 году
РИА «Новости»
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Срок автоматического продления водительских прав, истекших в 2022 году, подошел к концу. Их владельцам после новогодних каникул нужно заменить документы, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых „корочек“», - предупредил он.

Для замены водительского удостоверения , по словам юриста, потребуются справка о состоянии здоровья, квитанция об оплате госпошлины и заявление. Хаминский сообщил, что ГИБДД выдаст новые документы в день обращения, а МФЦ - в течение 10 дней.

В 2022 году правительство продлило действие водительских прав и некоторых других документов для того, чтобы снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

«Газета.ru» сообщила, что статус своего удостоверения можно проверить в базе ГИБДД.

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