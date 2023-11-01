01 ноября 2023, 10:20

Больше 60 новых электробусов Москва получит в ноябре

Сайт мэра и правительства Москвы
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В этом месяце Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» еще более 60 электробусов. Их подготовят и запустят на маршруты, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла - это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что сборкой машин занимаются сотрудники Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода на площадке ПАО «КамАЗ». Новые электробусы отличаются от своих предшественников увеличенным до 80–90 километров запасом хода и электрическим отопителем. Также у них стал шире передний маршрутоуказатель и появилась адаптивная система освещения.

Заммэра отметил, что московские власти подписали самый крупный договор в Европе на поставку 1200 электробусов до конца следующего года. Свыше 200 из них уже курсируют на городских маршрутах.

Ранее москвичам сообщили, что в столице с начала года открыли 23 электробусных маршрута. Самым популярным из них стал Т74.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
01 ноября 2023, 11:25
Более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах
Unsplash
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Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейсов. Еще семь в двух из них отменили. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс Расписание».

По его данным, во Внукове три рейса задержали и семь отменили, в Домодедове - восемь задержали и четыре отменили, а в Шереметьеве задержали вылет 12 самолетов.

Причины изменений в расписании не уточняются.

В понедельник, 30 октября, более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за непогоды.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
31 октября 2023, 14:53
Москвичи смогут приобрести абонементы на парковку в Митине
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 1 ноября на перехватывающей парковке № 9139 в районе Митино по просьбам жителей 50 машино-мест станут абонементными. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

В ведомстве уточнили, что одно из основных преимуществ абонемента заключается в том, что его обладатель получит гарантированное место на удобной городской парковке, а также приоритетное право на его продление.

«Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро „Пятницкое шоссе“», - добавил Ликсутов.

Приобрести абонемент можно до 10 числа каждого месяца на официальном сайте «Московского паркинга». Право на приоритетное продление действует до 25-26 числа. Для доступа на абонементную парковку со шлагбаумом используется парковочный ключ, оформленный на карту «Тройка».

Ранее парковку для 30 автомобилей на месте самостроя открыли на северо-западе Москвы.

ЖКХ Машины Москва 2023
31 октября 2023, 13:42
Все платные парковочные места в Москве отметят синим цветом
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В Москве начали отмечать синим цветом все платные парковочные места. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что на сегодня такая разметка уже присутствует на более чем 90 улицах города. Это позволит автовладельцам с комфортом выбрать место для стоянки, даже если знак с информацией о типе парковки остался позади.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем работать над созданием удобных и безопасных условий дорожного движения для всех в городе», - пояснил глава дептранса Максим Ликсутов.

Синий цвет разметки послужит единой маркировкой и поможет водителям легко и быстро определить, что данное место является платным.

Ранее стало известно о том, что свыше трех тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю.

Машины Москва 2023 Дептранс Москвы
31 октября 2023, 11:29
Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве
Freepik
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Температура воздуха в Москве установилась на положительных значениях, и по этой причине сервисы аренды самокатов приняли решение возобновить работу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В Москву вернулась стабильная плюсовая температура, поэтому с сегодняшнего дня сервисы аренды самокатов возобновили работу», - отметили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что москвичи активно пользуются электросамокатами и уже совершили 62 миллиона поездок за сезон. Это число превысило показатель прошлого года практически в 2,5 раза.

Сервисы аренды продолжат работу до середины ноября, а если позволит погода, то возможность пользоваться ими продлят.

Ранее эксперт по транспорту Илья Сильницкий рассказал, что электросамокат может загореться при неправильном хранении.

Москва 2023 Дептранс Москвы Электросамокаты

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