Больше 60 новых электробусов Москва получит в ноябре

«Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла - это позволяет повысить надежность работы электробусов в любое время года», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что сборкой машин занимаются сотрудники Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода на площадке ПАО «КамАЗ». Новые электробусы отличаются от своих предшественников увеличенным до 80–90 километров запасом хода и электрическим отопителем. Также у них стал шире передний маршрутоуказатель и появилась адаптивная система освещения.

Заммэра отметил, что московские власти подписали самый крупный договор в Европе на поставку 1200 электробусов до конца следующего года. Свыше 200 из них уже курсируют на городских маршрутах.

Ранее москвичам сообщили, что в столице с начала года открыли 23 электробусных маршрута. Самым популярным из них стал Т74.