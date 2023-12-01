Более 600 машинистов присоединились к работе в метро Москвы с начала года

«Наш Корпоративный университет предлагает обучение по профессии машиниста электропоезда для всех желающих и выплачивает стипендию в период обучения», - рассказал он.

По его словам, количество новых рабочих мест, как и станций метрополитена, растет с каждым годом. Большое внимание уделяют подготовке кадров, в том числе машинистов, которых обучают в Корпоративном университете Транспортного комплекса. На сегодняшний день он насчитывает около 650 студентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе стимулирования рабочих мест. С 2019 года она охватила практически все районы столицы. По данному направлению власти Москвы подписали свыше 70 соглашений с инвесторами.