Более 60 рейсов задержали и отменили в Москве

Так, аэропорт Внуково сообщил о задержке 17 рейсов и отмене двух, тогда как из Домодедово не смогли вылететь вовремя 14 самолетов, а шесть рейсов отменили. В Шереметьево пассажиры ожидают 18 рейсов, а еще пять вылетов отменили.

Причиной задержек могла стать непогода в Москве. Так столичный аэропорт Жуковский временно закрывали для чистки взлетной полосы после ледяного дождя.

Сугробы выросли до 22 сантиметров , достигнув январских показателей.

Кроме того, из-за рекордного снегопада Собянин потребовал привлечь к уборке московских улиц до 12 тысяч дополнительных работников. ЦОДД посоветовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за снегопада.