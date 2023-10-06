Более 50 тысяч безбилетников выявили контролеры Москвы за сентябрь

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По данным ведомства, контролеры проверили свыше 950 тысяч билетов. Это на 22,5% больше, чем в сентябре прошлого года. Кроме этого, они выявили 400 правонарушителей на проблемных маршрутах.

«Напоминаем, что прикладывать проездной, даже если он безлимитный или социальный, нужно при входе в транспорт. Обязательно дождитесь зеленой галочки!» - подчеркнули в ведомстве.

Штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

Ранее инспекторы проверили соблюдение правил оплаты проезда в автобусах в Балашихе. Они выявили восемь безбилетников. Остальным пассажирам напомнили о штрафах за проезд без оплаты.