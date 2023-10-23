Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года

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«Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности. В случае совершения административного правонарушения грозит штраф в размере трех тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч рублей, а юридическим - 100 тысяч рублей.

Ведомство призвало автомобилистов относиться серьезно к безопасности детей и использовать положенные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.

Ранее стало известно, что более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе.