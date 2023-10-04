Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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К настоящему моменту во Внуково задержали пять рейсов, отменили семь. В Домодедово перенесли вылет 13 самолетов, отменили два. В Шереметьево шесть авиарейсов вылетели позже указанного времени.

О причинах задержек и переносов не сообщалось.

На прошлой неделе около 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за DDoS-атаки. Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что в связи с техническими неполадками пассажиры не смогли своевременно зарегистрироваться на рейсы. На эту проблему пожаловались также компании «Россия», Red Wings и «Уральские авиалинии».