Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

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По данным сервиса, в Шереметьево семь рейсов задержали, отменили один.

В Домодедово вылет одного рейса не состоится, с задержкой вылетят семь.

Во Внуково перенесли вылет семи рейсов, а шесть отменили.

Информации об изменениях в аэропорте Жуковский не поступало.

Накануне стало известно о том, что в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду Cartier на 5,5 миллиона рублей. Часы и ювелирные изделия пытался провезти из Эмиратов 40-летний россиянин.

А другая пассажирка устроила вечеринку на борту рейса компании «Победа» Анталья - Москва. Она бросалась на людей и занялась сексом с незнакомцем. Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.