Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В трех московских аэропортах задержали и отменили свыше 30 рейсов. Информация об этом появилась на ресурсе «Яндекс Расписания».
По данным сервиса, в Шереметьево семь рейсов задержали, отменили один.
В Домодедово вылет одного рейса не состоится, с задержкой вылетят семь.
Во Внуково перенесли вылет семи рейсов, а шесть отменили.
Информации об изменениях в аэропорте Жуковский не поступало.
Накануне стало известно о том, что в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду Cartier на 5,5 миллиона рублей. Часы и ювелирные изделия пытался провезти из Эмиратов 40-летний россиянин.
А другая пассажирка устроила вечеринку на борту рейса компании «Победа» Анталья - Москва. Она бросалась на людей и занялась сексом с незнакомцем. Во Внуково пассажирку задержали полицейские, которым она также успела нахамить.