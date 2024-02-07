Более 30 новых электробусов поставили в Москву с начала года

«По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам», - отметил заммэра.

В 2023 году Москва пополнила парк более чем 350 электробусами, которые вышли на 39 городских маршрутов. До конца 2024 года в городе появится еще более 800 новых единиц транспорта.

Производством и оснащением машин занимается компания ПАО «КамАЗ». На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода с 2021 года компания собрала около 500 современных электробусов.

В 2024 году в городе откроют 200 зарядных станций для поддержания работы электробусов. За последний год в столице появилось три современных электробусных парка - «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».

Протяженность маршрутов городского электротранспорта в 2023 году увеличилась более чем на треть и составила свыше 450 километров. Новые электробусы начали курсировать в таких районах, как Нагатино-Садовники и Печатники.