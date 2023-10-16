Более 250 проблемных участков выявили маломобильные контролеры в Москве в этом году
Ежегодно в теплое время года на улицах столицы дежурят маломобильные контролеры «Московского паркинга». Они выявляют проблемные участки, связанные с передвижением граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также специалисты проверяют уличные парковки для маломобильных жителей. В этом году они обнаружили более 250 проблемных участков, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Маломобильные контролеры „Московского паркинга“ помогают улучшать инфраструктуру для людей с инвалидностью. За этот сезон они выявили более 250 проблемных участков, из них 81 префектуры уже улучшили», - подчеркнул он.
Маломобильные контролеры выявляют недочеты и отправляют заявки в префектуры. Там их обрабатывают, а выявленные недостатки исправляют. Например, в прошло году специалисты обустроили 77 бордюров и тротуаров для маломобильных граждан.
Кроме этого, в холодное время года контролеры консультируют водителей по вопросам платных парковок и принимают заявления в сервисном центре на Старой Басманной улице.
Ранее сообщили, что в Москве подорожает эвакуация автомобилей нарушителей. Также появятся новые участки платной парковки.