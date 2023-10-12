Более 200 новых электробусов поставили в Москву с начала года
С начала года в Москву поступило более 200 новых электробусов, собранных на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО «КамАЗ». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, общее число электробусов в столице достигло 1250 единиц. Новая техника, произведенная в России, обеспечила высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Кроме того, заказ большого числа электробусов позволил сохранить рабочие места на предприятии.
«Экологичный транспорт поставляет ПАО „КамАЗ“ в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода», - уточнил заммэра.
Новые электробусы стали выполнять рейсы в различных округах Москвы. С начала года запустили 22 маршрута, обеспечив жителям столицы экологически чистое и удобное транспортное сообщение.
Ранее пассажиров московских электробусов начали оповещать стикерами о правилах поведения.