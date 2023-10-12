Более 200 новых электробусов поставили в Москву с начала года

12 октября 2023, 11:46
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в Москву поступило более 200 новых электробусов, собранных на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе на площадке ПАО «КамАЗ». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, общее число электробусов в столице достигло 1250 единиц. Новая техника, произведенная в России, обеспечила высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Кроме того, заказ большого числа электробусов позволил сохранить рабочие места на предприятии.

«Экологичный транспорт поставляет ПАО „КамАЗ“ в рамках крупнейшего в Европе контракта на закупку электробусов. В ближайшее время ожидаем машины от Ликинского автобусного завода», - уточнил заммэра.

Новые электробусы стали выполнять рейсы в различных округах Москвы. С начала года запустили 22 маршрута, обеспечив жителям столицы экологически чистое и удобное транспортное сообщение.

Ранее пассажиров московских электробусов начали оповещать стикерами о правилах поведения.

Автобусы Электромобили Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве
23 октября 2023, 13:35
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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023 МЦК
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили через час после перекрытия
22 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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Проезд по Крымскому мосту перекрывали на час утром 22 октября. В данный момент его вновь открыли, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам.

Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыли примерно в 8:50 и снова запустили в 9:52.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отметили в центре.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что дорожные службы отремонтировали Крымский мост на 18 дней раньше первоначально намеченного срока. Движение запустили по всем четырем автомобильным полосам.

Всего на восстановление дорог строители потратили меньше трех месяцев, на покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона. Хуснуллин похвалил рабочих за профессионализм и преданность делу.

Украинские военные атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Они устроили два взрыва, в результате которых погибли два россиянина и повредилась автомагистраль. ВСУ организовали теракт с помощью надводных беспилотников, которые нанесли удары по в районе 145-й опоры.

Крымский мост Крым
Минпромторг назвал цену самого дешевого автомобиля для чиновников
21 октября 2023, 15:54
РИА «Новости»
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Самой недорогой машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В опубликованном ведомством перечне автомобилей, рекомендованных в первую очередь для закупки чиновникам, указаны пять российских марок. Это Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval (всего 23 модели).

Самые дешевые варианты списка - Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend - от 830 тысяч. Другой транспорт для чиновников АвтоВАЗа стоит более миллиона рублей. В частности, Lada Vesta - от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross - от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel - от 1,1 миллиона.

Цены на автомобили для чиновников от УАЗа также превышают миллион рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» - 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР - от 1,18 миллиона, а «Хантер» - от 981 тысячи.

Машины под брендом «Москвич» стоят еще дороже - от 2,2 миллиона рублей за кроссовер «Москвич 3», электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а на новую модель лифтбека «Москвич 6» необходимо потратить 2,6 миллиона.

Пересадка российских чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Чиновники Машины

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