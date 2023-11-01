Более 20 рейсов задержали в трех московских аэропортах
Утром 1 ноября в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали 23 рейсов. Еще семь в двух из них отменили. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс Расписание».
По его данным, во Внукове три рейса задержали и семь отменили, в Домодедове - восемь задержали и четыре отменили, а в Шереметьеве задержали вылет 12 самолетов.
Причины изменений в расписании не уточняются.
В понедельник, 30 октября, более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за непогоды.