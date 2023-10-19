Более 20 электробусных маршрутов запустили в Москве с начала года

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В пресс-службе дептранса Москвы добавили, что власти города приобрели у «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» 1,2 тысячи электробусов, которые поставят до конца 2024 года. Около 200 из них уже вышли на маршруты в Москве. Сделка стала крупнейшей в Европе закупкой этого вида транспорта.

«Новые российские модели оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров и делают поездки еще комфортнее», - заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

Кроме того, по 23 новым направлениям уже совершили примерно 2,2 миллиона поездок. Всего в Москве насчитывается 1250 электробусов, которые обслуживают более 100 маршрутов.

Ранее жителям столицы сообщили, что в городе запустят пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит пассажирам сэкономить время в пути и снизит аварийность на дорогах и общую нагрузку на 20-30%.