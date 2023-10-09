Более 20 автомобилей «Москвич» передали управлению Ространснадзора

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Сотрудникам Ространснадзора выдадут современные, безопасные и качественные машины. По задумке, благодаря этому они смогут быстрее выявлять нарушения и обеспечивать безопасность автомобилей на дорогах Москвы и Московской области.

«Городской кроссовер „Москвич 3“ соответствует всем условиям и потребностям ведомства, авто помогут эффективно выполнять ежедневные служебные задачи. На всех новых машинах будет специальная цветографическая оклейка», - подчеркнули в ведомстве.

Ликсутов напомнил, что в мае прошлого года Сергей Собянин решил перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич». Спустя полгода конвейер возобновил работу. По словам заммэра, на текущий момент выпустили уже более 26 тысяч машин.

«Автомобили „Москвич“ успешно работают в сферах такси и каршеринга, в ЦОДД, АМПП, Мосметро, Росреестре, Росгвардии, ФСИН, МВД РФ и других ведомствах. Машины хорошо зарекомендовали себя, их выбирают за надежность и доступность в обслуживании», - подчеркнул Ликсутов.

Ранее стало известно, что «Москвич 6» начнут поставлять дилерам в ближайшее время.