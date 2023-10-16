Более 170 ДТП зарегистрировали в Москве на прошлой неделе

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С 9 по 15 октября Госавтоинспекция Москвы зарегистрировала 172 аварии. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 184 человек, 17 из которых - дети. Самым аварийным днем стала среда, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным Госавтоинспекции, в 74 случаях это были столкновения машин, в 62 - наезды на пешеходов. Всего в ДТП в столице погибли восемь человек.

«Призываем водителей с особым вниманием управлять транспортным средством, снижать скорость при движении по дворовым территориям и вблизи пешеходных переходов», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что самым аварийным днем стала среда. Наименьшее количество ДТП зарегистрировали в воскресенье.

Кроме этого, участниками семи аварий стали мотоциклисты, а еще четырех - владельцы велосипедов.

С 2 по 8 октября 2023 года в Москве зарегистрировали 182 дорожно-транспортных происшествия , в результате которых восемь человек погибли и 191 получил ранения. Среди пострадавших также оказались 24 ребенка в возрасте до 16 лет.