Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе

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По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.

Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.