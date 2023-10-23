Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе
В Москве за прошлую неделю зафиксировали 173 ДТП, в которых погибли десять человек. Всего в авариях пострадали 185 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.
Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.