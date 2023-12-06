06 декабря 2023, 19:24

Более 130 безбилетников выявили на шести маршрутах наземного транспорта Москвы

РИА «Новости»
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Контролеры выявили за два дня свыше 130 нарушителей благодаря усиленным проверкам оплаты проезда на северо-западе Москвы. Об этом сообщила в пресс-служба столичного дептранса.

За безбилетный проезд каждому нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Сотрудники полиции дежурили неподалеку от контролеров и следили за общественным порядком. На этой неделе проверяли пассажиров шести популярных маршрутов наземного транспорта неподалеку от станции метро «Тушинская».

«Усиленные проверки будут и дальше регулярно проводиться во всех округах Москвы», - предупредили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что своевременная оплата проезда позволяет развивать городской транспорт города. На эти средства улучшают транспортную инфраструктуру, обновляют подвижной состав и улучшают сервисы для горожан.

Ранее безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
06 декабря 2023, 17:27
Съезд с Нижегородской улицы на ТТК в Москве запустят до конца года
РИА «Новости»
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В Москве до конца года планируют запустить новый съезд с Нижегородской улицы на ТТК. Там уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице», - добавил он.

Кроме этого, продолжается строительство для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области в Москворечье-Сабурове, а также специалисты начали приводить в порядок улицу Кульнева в Дорогомилове. Благоустройство последней планируют завершить до 2026 года.

Ранее строительство участка Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершили на 45%.

Дороги Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 15:57
Москвичам рассказали о новых маршрутах общественного транспорта
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ноябре в Москве появились пять новых маршрутов наземного городского транспорта, а также организовали более 20 остановочных пунктов. О том, где теперь ездят дополнительные автобусы, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Столичная сеть маршрутов наземного городского транспорта продолжает расширяться. Жители быстрее и удобнее добираются до станций метро и МЦД, а также точек притяжения и важных социальных объектов», - подчеркнул он.

Новые маршруты появились в Дзержинском (№ 739), от агрокластера «Фуд Сити» до станций метро «Саларьево» и «Теплый Стан» (С179), от станции метро «Алтуфьево» до Лианозовского электромеханического завода (№ 928к), в поселении Сосенском (№ 577) и от Московского физико-технического института (№ 560).

Ранее в Москве на маршруте М2 между станциями метро «Парк Победы» и «Владыкино» начали работать электробусы.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
06 декабря 2023, 11:39
График движения пригородных поездов в Москве изменится с 10 декабря
Сайт мэра и правительства Москвы
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Пригородные поезда на московском транспортном узле начнут следовать по новому расписанию с 10 декабря. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

В пресс-службе уточнили, что специалистам удалось уменьшить интервалы движения составов. Кроме того, за счет открытия МЦД-3 и МЦД-4 на всех направлениях увеличилось количество рейсов. Также для удобства пассажиров назначили 13 дополнительных пригородных поездов и продлили маршруты у еще 33 электричек.

Так, на Белорусском и Савеловском направлениях (МЦД-1) назначили два новых поезда, а также восстановили два рейса Дубна - Одинцово и 10 рейсов Москва - Одинцово. Помимо этого, продлили еще шесть маршрутов.

На Курском и Рижском направлениях (МЦД-2) появится три поезда, а также продлили маршрут одного из рейсов. Кроме того, ускорили на 20 минут движение поезда Москва -Тула и продлили маршрут девяти пригородных электричек.

На Казанском направлении продлили маршруты двух поездов, а на Ярославском назначили дополнительный поезд и продлили один маршрут.

На МЦД-4 ускорили движение поездов, а на Калужском и Горьковском направлениях к тому же продлили маршруты 14 пригородных электричек.

На Павелецком направлении сократили время в пути двух поездов, продлили один маршрут и назначили три дополнительных электрички.

Узнать актуальное расписание можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что новые поезда «Иволга 4.0» выйдут на центральные диаметры в 2024 году. Составы успешно прошли все испытания.

Москва 2023
06 декабря 2023, 08:44
Военно-Грузинскую дорогу на участке Владикавказ — Ларс временно закрыли для фур
РИА «Новости»
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Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ — Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения», - объявили спасатели.

Движение грузовиков ограничили из-за сложных погодных условий в Грузии, невозможности обеспечить безопасный проезд и по рекомендациями пограничной полиции.

Трасса Владикавказ - Ларс связывает Россию с Арменией и Грузией. Военно-Грузинскую дорогу закрывали на расчистку 27 ноября. На следующий день разрешили проезд легковых машин и автобусов, еще через сутки - грузовиков.

Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.

Грузия Грузовики Дороги

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