Более 130 безбилетников выявили на шести маршрутах наземного транспорта Москвы

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За безбилетный проезд каждому нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Сотрудники полиции дежурили неподалеку от контролеров и следили за общественным порядком. На этой неделе проверяли пассажиров шести популярных маршрутов наземного транспорта неподалеку от станции метро «Тушинская».

«Усиленные проверки будут и дальше регулярно проводиться во всех округах Москвы», - предупредили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что своевременная оплата проезда позволяет развивать городской транспорт города. На эти средства улучшают транспортную инфраструктуру, обновляют подвижной состав и улучшают сервисы для горожан.

Ранее безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера.