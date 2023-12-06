Более 130 безбилетников выявили на шести маршрутах наземного транспорта Москвы
Контролеры выявили за два дня свыше 130 нарушителей благодаря усиленным проверкам оплаты проезда на северо-западе Москвы. Об этом сообщила в пресс-служба столичного дептранса.
За безбилетный проезд каждому нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
Сотрудники полиции дежурили неподалеку от контролеров и следили за общественным порядком. На этой неделе проверяли пассажиров шести популярных маршрутов наземного транспорта неподалеку от станции метро «Тушинская».
«Усиленные проверки будут и дальше регулярно проводиться во всех округах Москвы», - предупредили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что своевременная оплата проезда позволяет развивать городской транспорт города. На эти средства улучшают транспортную инфраструктуру, обновляют подвижной состав и улучшают сервисы для горожан.
Ранее безбилетника арестовали в Москве за нападение на контролера.