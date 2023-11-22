Более 100 новых электробусов поставили в Москву с начала осени

«В этом году мы получили почти 300 современных машин от „КамАЗа“, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники», - уточнил глава ведомства.

По его словам, электробусы уже обслуживают более 100 столичных маршрутов. Ликсутов также назвал Москву лидером по развитию и использованию электротранспорта в Европе.

Современную технику собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там устанавливают батареи, электрику, валидаторы, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое оборудование, а также проводят испытания, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для столичных пассажиров.

Ранее на востоке Москвы достроили новый электробусный парк «Салтыковка». Его планируют открыть до конца 2023 года.