Более 100 километров дорог построят в Новой Москве до 2030 года

«В утвержденную недавно Адресную инвестиционную программу города Москвы вошло более десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО», - отметил заммэра.

В округе уже ведутся работы по строительству и проектированию около 60 километров дорожных магистралей, в планах - возвести еще 70 километров. Так, уже идет строительство дороги Марьино - Саларьево, первого дублера Калужского и Киевского шоссе, автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово.

Через округ пройдет несколько поперечных магистралей, например, трасса Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское. В прошлом году уже запустили путь Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Эти трассы разгрузят МКАД, сократят путь до жилых кварталов и облегчат выезд на Калужское шоссе.

С 2012 года на территории ТиНАО уже появилось более 380 километров дорог и 50 объектов инфраструктуры, в том числе шесть путепроводов и 39 мостов. Только в 2023 году в округе построили более 35 километров магистралей. Общая длина дорог в округе увеличилась почти в полтора раза и составила около 1000 километров, что позволило снизить плотность дорожного трафика на 20%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в столице. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений.