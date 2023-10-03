Более 10 тысяч информационных стикеров обновили в поездах МЦК
В поездах московского центрального кольца (МЦК) обновили более десяти тысяч информационных плакатов. На них изобразили правила пользования общественным транспортом. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро. Они понравились им, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали наклейки для МЦК. Обновленные стикеры помогают быстрее считывать информацию и запоминать ее», - подчеркнул он.
На информационных плакатах текст стал короче и проще, а шрифт - крупнее. Также увеличили и картинки - их сделали более наглядными.
Ранее стало известно, что в Москве с начала года установили более двух тысяч домовых указателей. Все таблички выполнили в едином стиле.