Более 10 тысяч информационных стикеров обновили в поездах МЦК

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«В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро. Они понравились им, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали наклейки для МЦК. Обновленные стикеры помогают быстрее считывать информацию и запоминать ее», - подчеркнул он.

На информационных плакатах текст стал короче и проще, а шрифт - крупнее. Также увеличили и картинки - их сделали более наглядными.

Ранее стало известно, что в Москве с начала года установили более двух тысяч домовых указателей. Все таблички выполнили в едином стиле.