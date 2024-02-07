Боковые экраны обновили на общественном транспорте в Москве

«Обновление протестировали и уже запустили. Ориентироваться в маршрутах стало еще удобнее», - отметил заммэра.

Специалисты улучшили около тысячи электробусов и приблизительно 1,4 тысячи автобусов. Теперь большие экраны на транспорте проинформируют пассажиров не только о номере и конечной остановке маршрута, но и о текущей остановке, четырех следующих станциях и пересадках на другие виды транспорта, включая метро, МЦК, МЦД, аэроэкспресс, а также пути к автовокзалам и аэропортам. Социальные, районные и ночные маршруты обозначили разными цветами.

Кроме того, расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны. Проект «Скачай, не срывай» стартовал в апреле 2023 года.