07 февраля 2024, 14:28

Боковые экраны обновили на общественном транспорте в Москве

РИА «Новости»
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Современные боковые экраны установили на наземном транспорте в Москве, благодаря чему информация о маршрутах стала более доступной и наглядной. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Обновление протестировали и уже запустили. Ориентироваться в маршрутах стало еще удобнее», - отметил заммэра.

Специалисты улучшили около тысячи электробусов и приблизительно 1,4 тысячи автобусов. Теперь большие экраны на транспорте проинформируют пассажиров не только о номере и конечной остановке маршрута, но и о текущей остановке, четырех следующих станциях и пересадках на другие виды транспорта, включая метро, МЦК, МЦД, аэроэкспресс, а также пути к автовокзалам и аэропортам. Социальные, районные и ночные маршруты обозначили разными цветами.

Кроме того, расписание автобусов на сайте «Мострансавто» скачали более 600 тысяч раз с прошлой весны. Проект «Скачай, не срывай» стартовал в апреле 2023 года.

Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
06 февраля 2024, 18:34
Москвичи выбрали новые ароматы для столичного транспорта
РИА «Новости»
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Жители Москвы выбрали новые ароматы для объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Так, аромат тонка встретит пассажиров на транспортном узле «Деловой центр», а на автостанциях «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота», а также в эскалаторной галерее на Воробьевых горах будет пахнуть белыми пионами.

Голосование за эти ароматы проходило на протяжении недели у стенда «Живое общение» в вестибюле станции «Курская». В скором времени на указанных транспортных узлах установят диффузоры. Их интенсивность будут адаптировать с учетом колебаний температуры и числа пассажиров.

«Эксклюзивные ароматы Московского транспорта безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию», - подчеркнули в дептрансе.

Осенью москвичи выбрали новый аромат для поездов Филевской линии метро. Теперь там пахнет зеленым чаем.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
06 февраля 2024, 08:04
Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу несуществующих мест в самолете
РИА «Новости»
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Двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург. Несмотря на купленные билеты, им не хватило мест. Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вылет планировали в декабре 2023 года. Двое пассажиров купили билеты, но их не пустили в самолет - не хватило мест. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что права потребителей нарушили, пассажирам незаконно отказали в перелете.

«В этой связи генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, <…> денежные средства им возвращены», - сообщила пресс-служба.

«Победу» привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП России «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно». Авиакомпании назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года на рейс в Москву не пустили семью с ребенком-инвалидом. Им тоже не хватило мест.

Авиация Прокуратура РФ Самолеты
06 февраля 2024, 07:50
Высадившего девочку на объездной дороге в Южно-Сахалинске водителя автобуса наказали
РИА «Новости»
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В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, который высадил девочку на трассе. Мэр города Сергей Надсадин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», - заявил он.

Градоначальник сообщил, что возбудили уголовное дело, этот случай взяла на контроль прокуратура. «Транспортная компания», по его информации, организовала служебное расследование. Сергей Надсадин заявил, что такие поступки не допустимы, и предупредил перевозчиков о наказании.

Девятилетняя школьница возвращалась с занятий в район Хомутово. Она осталась в салоне одна, водитель поехал в парк. Он высадил ребенка на заснеженной объездной дороге в паре километров от автобусных остановок. Мать девочки рассказала «360», что ей пришлось прятаться в сугробе от бродячих собак.

Дети Автобусы
05 февраля 2024, 18:55
Почти миллион поездок совершили на украшенных по-новогоднему трамваях в Москве
РИА «Новости»
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В Москве пассажиры более 900 раз воспользовались трамваями, украшенными к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Наши новогодние трамваи дарят вам праздник уже больше месяца», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что этой зимой запустили 32 новогодних трамвая. Праздничный общественный транспорт перевозит москвичей и туристов во всех районах мегаполиса, создавая уникальную атмосферу.

В Москве в январе также изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки.

С начала года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.

Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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