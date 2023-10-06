Бочкарев: самыми длинными стали котлованы трех станций метро Москвы

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«Длина котлованов будущих станций „Новаторская“ и „Тютчевская“ Троицкой линии составляет 700 метров, а станции ЗИЛ - 870 метров. При этом протяженность самих строящихся станционных комплексов составляет порядка 200 метров», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что большую часть котлованов разрыли для обустройства оборотных тупиков с пунктами техосмотра поездов.

Например, на ЗИЛе разместят монтажно-щитовые камеры, конструкции платформы, вестибюля и многое другое.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро «Лебедянская» в Москве. Его посвятят российской промышленности.