28 декабря 2023, 10:36

Благоустройство у городского вокзала «Ростокино» завершили в Москве

РИА «Новости»
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Завершилось благоустройство территории у железнодорожной станции «Ростокино» в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, городской вокзал «Ростокино» стал связующим звеном между станциями метрополитена, Московского центрального кольца и Московской железной дороги.

«В рамках работ благоустроили четыре территории, сделали удобные маршруты к транспортному объекту от жилой застройки», - отметил заммэра.

Специалисты убрали под землю воздушные электролинии, расширили пешеходные тротуары, обновили 16 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, разбили газон и установили свыше 50 фонарей.

На Проспекте Мира рядом с домом 202А обустроили сквер со скейт-парком, спортивными и детскими игровыми площадками и зонами отдыха. Около дома 185, корпус 2, появилось футбольное поле. В Будайском проезде организовали парковку на 60 машиномест и место для занятий воркаутом.

Ранее специалисты облагородили территорию, прилегающую к станции «Свиблово».

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
28 декабря 2023, 10:52
Городской транспорт будет бесплатным в Москве в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Жители и гости столицы смогут пользоваться городским транспортом бесплатно в новогоднюю ночь — с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что в праздничную ночь будут работать метрополитен, МЦК и 158 наиболее популярных дневных и ночных маршрутов наземного общественного транспорта. Время работы МЦД увеличат до 03:00.

В Рождество, 7 января, московское метро и МЦК будут открыты до 02:00 ночи, МЦД - до 03:00. Также до 3 часов будет ходить 151 автобусный, электробусный и трамвайный маршрут, при этом 16 из них продолжат работать до утра.

Кроме того, в новогодние праздники парковки в столице - за исключением тех, что за шлагбаумами - сделают бесплатными.

Жители и гости столицы смогут пользоваться городским транспортом бесплатно в новогоднюю ночь - с 20:00 часов 31 декабря до 06:00 утра 1 января. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый год Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 08:37
Следком заинтересовался 17-часовой пробкой на трассе Екатеринбург — Пермь
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Затор на трассе Екатеринбург — Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.

Затор на трассе Екатеринбург - Пермь длился больше 17 часов. Причиной пробки могло стать ненадлежащее состояние дорог. Председатель Следственного комитета России поручил разобраться в ситуации и представить доклад, сообщила пресс-служба главного управления.

«Глава ведомства поручил представить доклад об установлении обстоятельств длительного неоказания помощи водителям и пассажирам в Свердловской области», - объявил Следком.

Информация о том, что машины простояли в пробке больше 17 часов, появилась в СМИ. Затор могло спровоцировать ненадлежащее состояние дорог. Следственные органы начали проверку. Исполняющий обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолий Надбитов доложит Александру Бастрыкину о ее результатах.

На Урале выпало рекордное количество осадков. Участки федеральной дороги Екатеринбург - Пермь в Ревдинском и Ачитском районах занесло снегом, сообщала ГИБДД Свердловской области. В Первоуральском районе на отрезке трассы с 285-го по 342-й километр 27 декабря временно ограничивали движение всех видов транспорта.

Пермский край Пермь Пробки Дороги Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России
27 декабря 2023, 16:47
Новогодние украшения появились на станциях московского метро
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Станции и офисное здание московского метро украсили к Новому году. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Перед Новым годом мы украсили фасады электродепо и административного здания метрополитена», - рассказал он.

Так, у выхода со станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии появились нарядные красные елки, фасад электродепо «Варшавское» украсили светящиеся числа нового года - 2024, а на здании офиса метро установили звезды.

Кроме того, у семи станций метро пассажиров встретят буквы «М», символы московоского метро, сплетенные из блестящей мишуры. Их можно увидеть у входа на станции «Спортивная», «Динамо», «Смоленская», «Добрынинская», «Савеловская», Чкаловская» и «Трубная». Также новогодние буквы появились в вестибюлях «Курской» и «Маяковской».

«Обязательно посмотрите на эти украшения и сфотографируйтесь с ними во время новогодних каникул», - добавил Ликсутов.

В столичном метрополитене к празднику также запустили новогодние поезда - «вязаный» состав и красочный «Еж3».

Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
27 декабря 2023, 16:16
Беспилотный трамвай появится в Москве в ближайшие два года
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В столице в ближайшие пару лет по маршрутам начнут курсировать трамваи без водителей в кабинах. Движение будет осуществляться при помощи специальной системы автономного управления. Такие планы намерены реализовать в 2024–2025 годах, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов агентству «Москва».

В столице в ближайшие пару лет по маршрутам начнут курсировать трамваи без водителей в кабинах. Движение будет осуществляться при помощи специальной системы автономного управления. Такие планы намерены реализовать в 2024–2025 годах, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов агентству «Москва».

«Мы в следующем году планируем и работаем над автономным ходом трамваев. Задача запустить беспилотный трамвай - там вообще не будет человека, трамвай будет полностью сам двигаться», - сказал он.

Заммэра также рассказал о перспективе запуска виртуальной карты «Тройка». Она появится в общем доступе в июне следующего года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».

По его словам, тестировщики приступили к работе с этой картой тройка в закрытом контуре. Проездной испытывают в метро, на МЦК и в наземном транспорте.

Технологии Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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