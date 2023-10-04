Благоустройство территории у московского городского вокзала Тимирязевская завершат в 2024 году

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В рамках проекта также предусмотрели строительство около двух километров подъездных дорог и пешеходного перехода от дома 19б до дома 21б на улице Яблочкова. Особенностью перехода будет его организация по принципу «сухие ноги».

Новая инфраструктура будет способствовать разделению пешеходных и автомобильных потоков, обеспечивая удобные места для пересадок и парковки автомобилей.

Проект уже выполнили на более чем 50%. В рамках облагораживания территории создадут газон площадью почти один гектар, а также посадят более 55 деревьев и свыше 600 кустарников.

Ранее стало известно о том, что основные строительные работы на Троицкой линии метро в Москве завершат до конца 2024 года.