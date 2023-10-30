Билет «Единый» в честь Дня качества появился в Москве

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«„Единый“ в честь Дня качества уже в Московском метро», - сообщили в ведомстве.

Билет украсили российским Знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.

Обновленные билеты «Единый» в новом оформлении можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах на Кольцевой линии метро.

Ранее тематическую карту «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве. На ней изобразили чайку и главную сцену театра. Еще в продаже появились «Тройки» с Физтехом, дли которых дизайнеры специально разработали три вида узоров.