30 октября 2023, 14:56

Билет «Единый» в честь Дня качества появился в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Об этом рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«„Единый“ в честь Дня качества уже в Московском метро», - сообщили в ведомстве.

Билет украсили российским Знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.

Обновленные билеты «Единый» в новом оформлении можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах на Кольцевой линии метро.

Ранее тематическую карту «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве. На ней изобразили чайку и главную сцену театра. Еще в продаже появились «Тройки» с Физтехом, дли которых дизайнеры специально разработали три вида узоров.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
30 октября 2023, 06:45
Аэропорт Махачкалы возобновит работу 31 октября
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Временное ограничение полетов в Махачкалу решили сократить с шести дней до одного. Росавиация объявила в своем Telegram-канале, что его могут открыть ночью 31 октября.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», - сообщили в агентстве.

Такое решение приняли в связи с тем, что ситуация в аэропорту Махачкалы стабилизировалась. Росавиация предупредила, что аэропорт откроют только после проверки аэродрома и прилегающей территории.

Временное ограничение полетов в Махачкалу решили сократить с шести дней до одного. Росавиация объявила в своем Telegram-канале , что его могут открыть ночью 31 октября.

Авиация Дагестан Беспорядки
29 октября 2023, 20:15
Трамваи снова начнут ходить по Шаболовке с 30 октября
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Трамваи № 14, 26, 38, 47 вновь будут курсировать по обычным маршрутам по улице Шаболовка с понедельника, 30 октября. Временный автобус № 026 ездить больше не будет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 30 октября движение трамваев восстановят. В дальнейшем ограничения для ремонтных работ планируют лишь в выходные дни.

Движение трамваев по Шаболовке было перекрыто с 14 октября. В это время реконструировали трамвайное депо имени П. Л. Апакова.

За этот промежуток сотрудники обновили свыше 400 метров трамвайных путей и соорудили 10 стрелок для заезда трамваев в депо. Кроме того, они обновили и переложили подземные коммуникации.

Депо имени П. Л. Апакова работает с 1909 года. На данный момент его реконструкция завершена на 60%. После обновления здесь будут обслуживать трамваи последнего поколения.

Ранее пять новых приподнятых трамвайных платформ сделали на юге Москвы.

Поезда Москва 2023
28 октября 2023, 19:49
Маршруты наземного транспорта Москвы изменят для удобства пассажиров
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В девяти районах столицы поменяют маршруты наземного транспорта. Теперь автобусы будут подъезжать ближе к метро и социальным объектам. Так пассажиры смогут экономить время в пути. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, транспортную доступность районов улучшат, сделая удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа горожан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 28 октября частично изменятся трассы и остановки восьми маршрутов наземного городского транспорта, на юге столицы запустим временный маршрут № 824 п от жилого комплекса до метро „Нагатинский Затон“», - отметил заммэра.

Теперь автобус № 565 будет ездить по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, а маршрут № 570 продлят до станции метро «Войковская». Автобусный маршрут № 328 продлят до жилого комплекса «Митино-парк». Автобус С929 начнет курсировать по Криворожской улице до станции метро «Южная».

Маршрут № 866 объединят с 147-м и 446-м. Автобус № 147 будет ездить по кратчайшему пути до станции метро «Филатов Луг».

Временно сделают маршрут № 824 п от станции метро «Нагатинский Затон» до ЖК «Ривер-парк». На маршрутах № 509 и 509 к добавят остановки «Баскаковская улица» и «СНТ „Раздолье“».

Ранее стало известно, что автобусы на маршруте № 437 проследуют из Клина до станции МЦД Крюково с 28 октября.

Автобусы Москва 2023
27 октября 2023, 19:53
Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро России. Победителем стал Павел Ткач, который работает на БКЛ. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ткач занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов электропоезда метро. Свои умения действовать в разных ситуациях показали машинисты из семи городов страны.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что соревнования прошли на федеральном уровне в первый раз. До этого лучших машинистов выбирали в рамках региона.

«Мы рады, что такое масштабное мероприятие состоялось на базе Московского метрополитена. Один из наших приоритетов - профессиональное развитие сотрудников и повышение уровня обслуживания пассажиров», - добавил он.

Ликсутов также подчеркнул, что соревнования не только мотивируют машинистов улучшать профессиональные качества, но и дают возможность обменяться опытом с единомышленниками и коллегами.

Ранее стало известно, что Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве.

Метро Москва 2023

Новости по теме