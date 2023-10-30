Билет «Единый» в честь Дня качества появился в Москве
Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Об этом рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
«„Единый“ в честь Дня качества уже в Московском метро», - сообщили в ведомстве.
Билет украсили российским Знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.
Обновленные билеты «Единый» в новом оформлении можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах на Кольцевой линии метро.
Ранее тематическую карту «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве. На ней изобразили чайку и главную сцену театра. Еще в продаже появились «Тройки» с Физтехом, дли которых дизайнеры специально разработали три вида узоров.