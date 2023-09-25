Бесплатный автобус для студентов МФТИ запустили от станции метро «Физтех» в Москве

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Скорый маршрут для будущих физиков запустили две недели назад. Он работает с учетом расписания в институте: с понедельника по субботу шаттлы ходят с половины восьмого утра до десяти вечера, а в воскресенье - с восьми утра до семи вечера. Студентов МФТИ подвозят туристические автобусы, однако очень скоро их заменят на электробусы.

«Теперь добираться до института проще и быстрее - дорога на автобусе занимает семь минут», - подтвердил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По будним дням и по субботам в часы пиковой активности - перед началом занятий и после них - шаттлы будут ходить каждые десять минут, в менее насыщенные часы (с 11:00 до 16:30, а также с 20:30 до 22:00) - раз в полчаса.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о дизайне станции метро «Физтех». По его словам, вестибюль оформили в духе « храма науки » - композиции на стенах напоминают об электромагнитных волнах, а светильники символизируют факелы просвещения.

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