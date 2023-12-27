Беспилотный трамвай появится в Москве в ближайшие два года

В столице в ближайшие пару лет по маршрутам начнут курсировать трамваи без водителей в кабинах. Движение будет осуществляться при помощи специальной системы автономного управления. Такие планы намерены реализовать в 2024–2025 годах, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов агентству «Москва».

«Мы в следующем году планируем и работаем над автономным ходом трамваев. Задача запустить беспилотный трамвай - там вообще не будет человека, трамвай будет полностью сам двигаться», - сказал он.

Заммэра также рассказал о перспективе запуска виртуальной карты «Тройка». Она появится в общем доступе в июне следующего года. Пассажиры смогут выпустить ее в приложении «Метро Москвы».

По его словам, тестировщики приступили к работе с этой картой тройка в закрытом контуре. Проездной испытывают в метро, на МЦК и в наземном транспорте.