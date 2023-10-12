Беспилотные поезда запустят по монорельсу в Москве

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С 2024 по 2027 года в Москве планируют модернизировать монорельс. После проведения всех необходимых работ по нему запустят беспилотные поезда. Подписание соответствующего соглашения запланировали на конец этого года. Об этом ТАСС сообщили в АО «Корпорации „Московский институт теплотехники“».

«В декабре 2023 года планируется заключение концессионного соглашения между правительством Москвы и частным инвестором о проведении модернизации столичной МТС в период 2024–2027 годах», - процитировали в СМИ заявление ведомства.

Обновление и внедрение новых технологий на монорельсе проведут в два этапа. Сначала специалисты отремонтируют электропоезда и сделают их пассажирскими вместо экскурсионных.

Второй этап по изготовлению новых поездов запланировали выполнить до 2027 года. Составы оснастят системой магнитной разгрузки и беспилотного управления.

После завершения всех необходимых работ на монорельс выведут десять электропоездов.

Ранее в России разработали поезд на магнитной подушке.

Этот вид транспорта также сможет работать в беспилотном режиме.