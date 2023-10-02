Беспилотную «Ласточку» протестируют на МЦК летом 2024 года

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«Человек будет находиться в кабине поезда во время движения, но, по сути, это будет уже не машинист, а оператор. Это третий уровень автоматизации», - уточнил он.

В РЖД на протяжении нескольких лет разрабатывают проект беспилотных «Ласточек». В конце лета 2019 года компания в первый раз показала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную «Ласточку», автоматически затормозившую перед манекеном на путях. Весной этого года один машинист-оператор в дистанционном формате провел сразу два электропоезда во время эксперимента на МЦК, что стало мировым дебютом.

По словам главы РЖД, беспилотные поезда нужны на МЦК для сокращения интервалов.

«Сейчас поезда идут по МЦК с интервалом четыре минуты. С интервалом три минуты система управления, выстроенная исключительно на человеческих ресурсах, не справится, и для него нужно как раз переходить на беспилотное движение», - пояснил он.

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