Белоруссия заинтересовалась прямым авиасообщением со всеми городами-миллионниками России
Новые прямые рейсы должны соединить Белоруссию со всеми городами-миллионниками России. Важно сделать их тематическими и сориентировать на перевозку туристов, сказал ТАСС во время визита в Саратов чрезвычайный и полномочный посол республики Дмитрий Крутой.
«Задача максимум - это города-миллионники, она базовая, мы с ними сейчас работаем», - сказал он.
По словам дипломата, республика заинтересована в запуске новых прямых рейсов в дополнение к существующим. Дмитрий Крутой предложил придумать для них «смысловое наполнение», например, связать с экологическим или военно-патриотическим туризмом.
Некоторые города России с населением меньше миллиона человек наладили прямое авиасообщение с Белоруссией по собственной инициативе и за счет субсидий. К примеру, Псков, Череповец и Калуга.
Белоруссия осталась одной из 100 стран , куда россияне смогут поехать без визы. Без ограничений там можно оставаться до 90 дней.
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