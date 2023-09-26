Белоруссия заинтересовалась прямым авиасообщением со всеми городами-миллионниками России

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«Задача максимум - это города-миллионники, она базовая, мы с ними сейчас работаем», - сказал он.

По словам дипломата, республика заинтересована в запуске новых прямых рейсов в дополнение к существующим. Дмитрий Крутой предложил придумать для них «смысловое наполнение», например, связать с экологическим или военно-патриотическим туризмом.

Некоторые города России с населением меньше миллиона человек наладили прямое авиасообщение с Белоруссией по собственной инициативе и за счет субсидий. К примеру, Псков, Череповец и Калуга.

Белоруссия осталась одной из 100 стран , куда россияне смогут поехать без визы. Без ограничений там можно оставаться до 90 дней.

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