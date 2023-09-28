Батарейка с огоньком. Чем опасны литийионные аккумуляторы

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Как обращаться с литийионными батареями Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «360» подтвердил, что было немало случаев, когда аккумуляторы взрывались или, точнее сказать, возгорались.





По словам эксперта, единственное отличие - в величине, мощности и напряжении, но принцип работы у всех таких аккумуляторов один. Если загоревшаяся батарейка смартфона обычно наносит малый ущерб, то в случае с машиной дело уже серьезнее.

«Эксплуатация электромобиля связана с постоянной вибрацией: кочки, ухабы и всякое такое. Это может приводить к поломке батареи и как следствие - к выходу ее из строя, к нагреву, который может спровоцировать и возгорание», - уточнил Попов.

Производитель должен оборудовать батарею электромобиля внутренними системами контроля температуры, чтобы своевременно предотвращать опасные ситуации, подытожил собеседник «360».

Врыв на складе в Узбекистане Ночью 28 сентября на складах компании «Интер-логистикс» в Ташкенте прогремел взрыв. После этого вспыхнул пожар, который разгорелся на 15 тысяч квадратных метров. Его до утра тушили более двух тысяч сотрудников МЧС с помощью 210 единиц техники.

Без жертв не обошлось: Минздрав Узбекистана сообщил, что при взрыве погиб 15-летний школьник - ему на голову упала оконная рама. Пострадали 163 человека, некоторым потребовалась госпитализация. Незначительно повреждена наземная станция метро.

Опасные гаджеты Версия о взрыве аккумуляторов выглядит вполне правдоподобной: «младшие братья» электромобилей - электросамокаты - не раз становились причиной пожара. Один из последних случаев произошел несколько дней назад в Подмосковье: житель Красноармейска получил ожоги 70% тела, а его квартира почти выгорела.

Аккумуляторы гаджетов довольно чувствительны и могут загореться, даже если просто слишком долго стоят на зарядке. Еще одна причина - проблемы с гидроизоляцией: попавшая внутрь вода может вызвать короткое замыкание.

Не менее опасны смартфоны и пауэрбанки. В начале сентября школьница решила зарядить свой телефон и положила его вместе с аккумулятором в сумку. Тот неожиданно загорелся - от смартфона остался только металлический корпус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранительные органы выяснили, что пожар произошел из-за удара молнии. Хотя поначалу причиной ЧП называли электроавтомобили, которые хранились на складе: по одной из версий, в одном из них взорвался аккумулятор.

Достаточно неправильно складировать аккумуляторы или нарушить условия их транспортировки, чтобы они деформировались, объяснил эксперт. Такие повреждения как раз могут привести к достаточно печальным последствиям.

«Это не батарейки, которые мы привыкли покупать в магазине и вставлять в фонарик. Тут немного другое: литийионная пара позволяет получить высокую мощность при маленьких размерах батареи», - сказал Попов.