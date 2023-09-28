Батарейка с огоньком. Чем опасны литийионные аккумуляторы

28 сентября 2023, 21:15
Соцсети
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В Ташкенте молния попала в склад. По некоторым данным, там хранились электроавтомобили, которые тоже могли стать причиной пожара. Их аккумуляторы довольно капризны и, как все литийионные батареи, требуют осторожного обращения.

Как обращаться с литийионными батареями Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с «360» подтвердил, что было немало случаев, когда аккумуляторы взрывались или, точнее сказать, возгорались.


По словам эксперта, единственное отличие - в величине, мощности и напряжении, но принцип работы у всех таких аккумуляторов один. Если загоревшаяся батарейка смартфона обычно наносит малый ущерб, то в случае с машиной дело уже серьезнее.

«Эксплуатация электромобиля связана с постоянной вибрацией: кочки, ухабы и всякое такое. Это может приводить к поломке батареи и как следствие - к выходу ее из строя, к нагреву, который может спровоцировать и возгорание», - уточнил Попов.

Производитель должен оборудовать батарею электромобиля внутренними системами контроля температуры, чтобы своевременно предотвращать опасные ситуации, подытожил собеседник «360».

Врыв на складе в Узбекистане Ночью 28 сентября на складах компании «Интер-логистикс» в Ташкенте прогремел взрыв. После этого вспыхнул пожар, который разгорелся на 15 тысяч квадратных метров. Его до утра тушили более двух тысяч сотрудников МЧС с помощью 210 единиц техники.

Без жертв не обошлось: Минздрав Узбекистана сообщил, что при взрыве погиб 15-летний школьник - ему на голову упала оконная рама. Пострадали 163 человека, некоторым потребовалась госпитализация. Незначительно повреждена наземная станция метро.

Опасные гаджеты Версия о взрыве аккумуляторов выглядит вполне правдоподобной: «младшие братья» электромобилей - электросамокаты - не раз становились причиной пожара. Один из последних случаев произошел несколько дней назад в Подмосковье: житель Красноармейска получил ожоги 70% тела, а его квартира почти выгорела.

Аккумуляторы гаджетов довольно чувствительны и могут загореться, даже если просто слишком долго стоят на зарядке. Еще одна причина - проблемы с гидроизоляцией: попавшая внутрь вода может вызвать короткое замыкание.

Не менее опасны смартфоны и пауэрбанки. В начале сентября школьница решила зарядить свой телефон и положила его вместе с аккумулятором в сумку. Тот неожиданно загорелся - от смартфона остался только металлический корпус. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранительные органы выяснили, что пожар произошел из-за удара молнии. Хотя поначалу причиной ЧП называли электроавтомобили, которые хранились на складе: по одной из версий, в одном из них взорвался аккумулятор.

Достаточно неправильно складировать аккумуляторы или нарушить условия их транспортировки, чтобы они деформировались, объяснил эксперт. Такие повреждения как раз могут привести к достаточно печальным последствиям.

«Это не батарейки, которые мы привыкли покупать в магазине и вставлять в фонарик. Тут немного другое: литийионная пара позволяет получить высокую мощность при маленьких размерах батареи», - сказал Попов.

Пожары Гаджеты Смартфоны Электромобили
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили через час после перекрытия
22 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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Проезд по Крымскому мосту перекрывали на час утром 22 октября. В данный момент его вновь открыли, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам.

Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыли примерно в 8:50 и снова запустили в 9:52.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отметили в центре.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что дорожные службы отремонтировали Крымский мост на 18 дней раньше первоначально намеченного срока. Движение запустили по всем четырем автомобильным полосам.

Всего на восстановление дорог строители потратили меньше трех месяцев, на покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона. Хуснуллин похвалил рабочих за профессионализм и преданность делу.

Украинские военные атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Они устроили два взрыва, в результате которых погибли два россиянина и повредилась автомагистраль. ВСУ организовали теракт с помощью надводных беспилотников, которые нанесли удары по в районе 145-й опоры.

Крымский мост Крым
Минпромторг назвал цену самого дешевого автомобиля для чиновников
21 октября 2023, 15:54
РИА «Новости»
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Самой недорогой машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В опубликованном ведомством перечне автомобилей, рекомендованных в первую очередь для закупки чиновникам, указаны пять российских марок. Это Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval (всего 23 модели).

Самые дешевые варианты списка - Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend - от 830 тысяч. Другой транспорт для чиновников АвтоВАЗа стоит более миллиона рублей. В частности, Lada Vesta - от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross - от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel - от 1,1 миллиона.

Цены на автомобили для чиновников от УАЗа также превышают миллион рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» - 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР - от 1,18 миллиона, а «Хантер» - от 981 тысячи.

Машины под брендом «Москвич» стоят еще дороже - от 2,2 миллиона рублей за кроссовер «Москвич 3», электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а на новую модель лифтбека «Москвич 6» необходимо потратить 2,6 миллиона.

Пересадка российских чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Чиновники Машины
Новый экспонат появился в Музее Транспорта Москвы
20 октября 2023, 19:03
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На подземном уровне гаража Константина Мельникова в Москве появился новый экспонат — метровагон типа 81-717, один из символов столичного метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Вагоны 81-717 получили название «номерные» среди горожан, потому что они не имели традиционного буквенного обозначения. Поезда начали перевозить пассажиров метро в 1977 году.

Эта серия метровагонов стала самой массовой и широко известной в современной России и Восточной Европе.

«Специалисты проводят реставрацию исторического транспорта и создают заново макеты уже утраченных образцов», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Новая постоянная экспозиция Музея Транспорта откроется в 2024 году. Там уже появился вагон метро «Еж3». Всего посетителей выставки будет ждать 53 модели раритетных транспортных средств - вагоны метро, автобусы, мотовоз и другие.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова в Москве появился новый экспонат - метровагон типа 81-717, один из символов столичного метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Выставки Музеи Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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