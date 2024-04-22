БАМ начнут ускоренно модернизировать
Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.
По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного Полигона железных дорог, будет реализован на базе передовых технологий намерены реализовать.
«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», - добавил он.
Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.