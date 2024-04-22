БАМ начнут ускоренно модернизировать

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По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного Полигона железных дорог, будет реализован на базе передовых технологий намерены реализовать.

«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», - добавил он.

Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.