Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Астрахань на неопределенный срок

«В связи с недавним, в том числе и сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астрахань авиакомпания AZAL приостанавливает на неопределенный срок все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку для обеспечения безопасности полетов», - заявили в AZAL.

Также в пресс-службе написали, что пассажиры, которые уже запланировали путешествие, могут вернуть деньги без штрафных санкций или перебронировать билеты.

Сегодня утром представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в нескольких российских аэропортах - в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позже запреты сняли.