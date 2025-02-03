Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Астрахань на неопределенный срок
Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Астрахань на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«В связи с недавним, в том числе и сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астрахань авиакомпания AZAL приостанавливает на неопределенный срок все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку для обеспечения безопасности полетов», - заявили в AZAL.
Также в пресс-службе написали, что пассажиры, которые уже запланировали путешествие, могут вернуть деньги без штрафных санкций или перебронировать билеты.
Сегодня утром представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в нескольких российских аэропортах - в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позже запреты сняли.