«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей онлайн

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«Покупатели по заводской стоимости помогут приобрести автомобили Lada с дополнительной выгодой и гарантированно по рекомендованной розничной цене», - указали в «АвтоВАЗе».

Оформление покупки и выдача автомобиля пройдут в одном из центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В настоящее время по заводской стоимости можно заказать Lada Granta в версиях Drive Active и Standart.

В августе стало известно, что за семь месяцев 2023 года «АвтоВАЗ» в два раза нарастил продажи автомобилей Lada, по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.

Кроме того, отечественные автомобили Lada заняли лидирующие позиции по выдаче в лизинг в сегменте легковых машин. На первом месте находится модель Granta.

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