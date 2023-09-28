«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей онлайн
Российский производитель «АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada в онлайн-режиме и по заводской цене. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Покупатели по заводской стоимости помогут приобрести автомобили Lada с дополнительной выгодой и гарантированно по рекомендованной розничной цене», - указали в «АвтоВАЗе».
Оформление покупки и выдача автомобиля пройдут в одном из центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В настоящее время по заводской стоимости можно заказать Lada Granta в версиях Drive Active и Standart.
В августе стало известно, что за семь месяцев 2023 года «АвтоВАЗ» в два раза нарастил продажи автомобилей Lada, по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.
Кроме того, отечественные автомобили Lada заняли лидирующие позиции по выдаче в лизинг в сегменте легковых машин. На первом месте находится модель Granta.
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