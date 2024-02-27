АвтоВАЗ в Ижевске запустил сборку опытной партии двух видов Lada Largus

Предложение давать скидку 50% на штраф за неоплату парковки — это популизм. Такое мнение озвучил в комментарии «360» обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Комментируя эту новость, Колодочкин признался, что подобные инициативы всегда его напрягали. Он привел пример со скидкой на штраф за нарушение скоростного режима, на который уже действует скидка 50% при своевременной оплате.

Штраф за секундную просрочку Мера, которая автоэксперту кажется действительно полезной, - отмена штрафов за секундную просрочку оплаты парковки. Иногда водители не могу вовремя заплатить за стоянку из-за проблем с приложением.

По мнению автоэксперта, вряд ли благодаря скидке водители начнут охотнее платить штрафы, поскольку их никто не любит. Другой вопрос, что кто-то действительно заплатит быстрее, отметил собеседник «360». Вызывает вопросы и выгода для государства - получить деньги оперативнее, но только половину.

«Честно говоря, кажется, что это все-таки популизм: ребята, хоть что-нибудь заплатите, и как-то будем мирно с вами существовать», - заявил Колодочкин.

Сейчас регионы сами устанавливают размер штрафа за неоплату парковки. Например, в Москве с нарушителя взыщут пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - три тысячи. При этом скидка на такой вид штрафа не действует.

Группа депутатов от ЛДПР разработала федеральный законопроект, по которому автовладелец может получить скидку 50% на штраф за неоплату парковки, если погасит его в течение 20 дней с даты постановления об административном правонарушении. Инициативу планировали внести в Госдуму 26 февраля.

Обозреватель «За рулем» рассказал, что работает на первом этаже и недалеко от его места за окном находится пункт оплаты парковки. По словам собеседника «360», он каждый день слышит, как здоровые обеспеченные мужчины со смартфонами ругаются вслух, поскольку не могут разобраться с паркоматом.

«И со смартфоном то же самое - не все быстро справляются, даже в силу возраста или не очень понятных программ. Сколько раз видел: на улице ко мне подходят люди, спрашивают, как пройти куда-то, при этом у них в руках смартфон. Они на него смотрят и не понимают, хотя вроде как все работает. То же самое с оплатой парковки. <…> Есть апологеты смартфонов, которые очень любят этим пользоваться, они всякие новые программы закачивают. Но если человеку наплевать на это, зачем ему все это нужно?» - резюмировал Колодочкин.