«АвтоВАЗ» уточнил дату начала серийного производства новинки Lada Iskra

С 30 ноября по 8 декабря поезда на Савеловском и Белорусском направлениях D1 будут курсировать по будням с 19:00 до 06:00 по измененному расписанию. В это время специалисты проведут работы по обновлению инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Так, на Савеловском направлении увеличат интервалы движения поездов, с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, а после 22:00 - до полутора часов. Часть электричек отменят, у некоторых изменят остановки.

На Белорусском направлении также частично увеличат интервал движения до 20 минут и отменят некоторые остановки. Кроме этого, скорректируют и движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. На это время можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

«С 30 ноября по 2 декабря закроют путь в Москву, 4–8 декабря - путь из Москвы. В это время поезда проследуют по очереди по одному пути», - добавили в дептрансе.

Расписание со всеми изменениями доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что время следования некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится с 23 ноября. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами на перегонах Пески - Голутвин и Авсюнино - Шатура.