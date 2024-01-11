АвтоВАЗ представит новый автомобильный бренд
АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд. Его представят публике до 2026 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, сообщило издание «Известия».
Во время презентации он рассказал о планах компании. По его словам, под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D. Информацию о том, с какими именно компаниями АвтоВАЗ будет сотрудничать, Соколов не озвучил.
Российский производитель также объявил о запуске продаж универсала Lada Vesta SW Sportline. Машину оснастили 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Автомобиль обойдется покупателям как минимум в 2,38 миллиона рублей.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление трех новых моделей Lada. АвтоВАЗ в 2024 году начнет выпускать Lada Aura. В 2025 году компания будет производить Lada Iskra, а в 2026 - кроссовер на платформе Vesta. Мантуров отметил, что инвестиционная программа АвтоВАЗ составит около 40 миллиардов рублей.