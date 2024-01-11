АвтоВАЗ представит новый автомобильный бренд

Во время презентации он рассказал о планах компании. По его словам, под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D. Информацию о том, с какими именно компаниями АвтоВАЗ будет сотрудничать, Соколов не озвучил.

Российский производитель также объявил о запуске продаж универсала Lada Vesta SW Sportline. Машину оснастили 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Автомобиль обойдется покупателям как минимум в 2,38 миллиона рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление трех новых моделей Lada. АвтоВАЗ в 2024 году начнет выпускать Lada Aura. В 2025 году компания будет производить Lada Iskra, а в 2026 - кроссовер на платформе Vesta. Мантуров отметил, что инвестиционная программа АвтоВАЗ составит около 40 миллиардов рублей.